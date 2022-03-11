لبنان

عون وقّع مرسومين مهمين... ما هما؟

Lebanon 24
11-03-2022 | 06:41
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أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس ميشال عون وقّع مرسومي تعيين امين عام المجلس الأعلى للدفاع والعضو المتفرغ ليكتمل بذلك عقد المجلس العسكري.
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