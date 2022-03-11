وزير الاعلام: علينا العمل بدل أن نتكلم

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الاعلام زياد مكاري في قصر بعبدا.

وبعد اللقاء، قال مكاري إنّ "المرحلة الصعبة تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين وعلينا العمل بدل ان نتكلم".