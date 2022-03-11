لبنان

وزير الاعلام: علينا العمل بدل أن نتكلم

Lebanon 24
11-03-2022 | 06:42
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الاعلام زياد مكاري في قصر بعبدا.
 
وبعد اللقاء، قال مكاري إنّ "المرحلة الصعبة تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين وعلينا العمل بدل ان نتكلم".
 
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