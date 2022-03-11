في سنة واحدة... سعر البنزين ارتفع أكثر من 400 الف ليرة

قالت "الدولية للمعلومات" انه قبل سنوات كان مجرد الحديث عن احتمال فرض ضريبة على سعر صفيحة البنزين أمراً محرماً ومحظوراً. يحاذر المسؤولون الإقدام عليه خوفاً من اندلاع شرارة اشتعال الشارع احتجاجاً في ظل أهمية هذه المادة نظراً لانعدام النقل العام. اليوم وصل سعر صفيحة البنزين إلى مستويات عالية وخطيرة غير مسبوقة وهي قد ترتفع أكثر في الأشهر القادمة في حال ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من 1,500 ليرة إلى 33 ألف ليرة ومن ثم تراجعها إلى نحو 21 ألف ليرة حالياً.رفع مصرف لبنان الدعم عن سعر صفيحة البنزين واعتماد سعر منصّة صيرفة.ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً من نحو 25 دولاراً إلى 60 دولاراً، واليوم إلى أكثر من 130 دولار مع اندلاع الحرب الروسية.فرض ضريبة جمركية ورسم استهلاك داخلي وضريبة على القيمة المضافة على صفيحة البنزين.شبه احتكار في استيراد البنزين محصور بـــ 4 شركات أساسية ما يمكنها من التحكم بالسعر وفرضه على وزارة الطاقة والمياه لإصدار الأسعار الرسمية.نتبين تراجع سعر صفيحة البنزين من 33,300 ليرة في تشرين الأول من العام 2010 إلى 18,600 ليرة في آذار من العام 2016. وأخذت بالارتفاع التدريجي حتى وصلت اليوم في 11 آذار 2022 إلى 463 ألف ليرة. ولكن خلال عام واحد أي منذ آذار 2021 وحتى آذار 2022 ارتفعت من 34,500 ليرة إلى 463 ألف ليرة أي بارتفاع مقداره 428,500 ليرة ونسبته 1,242%.ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية في نهاية شباط 2022 وحتى 11 آذار 2022 ارتفع سعر صفيحة البنزين من 362 ألف ليرة إلى 463 ألف ليرة أي بارتفاع 101 ألف ليرة ونسبته 28%.خلال الأعوام 2010-2015 تراوح سعر صفيحة البنزين ما بين 21,100 ليرة و39,500 ليرة. وعاد في السنوات اللاحقة إلى الانخفاض وبلغ السعر الأدنى 18,600 ليرة في آذار 2016 نتيجة انخفاض الأسعار العالمية وتراوح في الأعوام 2015-2020 ما بين 22 ألف ليرة و 25 ألف ليرة، ومنذ بداية العام 2021 أخذ بالارتفاع نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.مصرف لبنان استمر بدفع أسعار المحروقات وفقاً لسعر الصرف الرسمي (1,515 ليرة/دولار) لكن منذ التعرفة التي صدرت في 11-8-2020 خفض نسبة الدعم إلى 90% على أن يؤمن أصحاب الشركات والمحطات نسبة الـــــ 10% وفقاً لسعر السوق وهذه النسبة أخذت بالارتفاع تدريجياً مع ارتفاع سعر الصرف بدأت بـــــ 4 آلاف ليرة ووصلت إلى 13,200 ليرة (22 حزيران 2021).في نهاية شهر حزيران 2021 قرر مصرف لبنان وقف الدعم واعتمد آلية جديدة تقوم على اقراض مصرف لبنان الدولة الدولار لشراء المستحقات النفطية مقابل سعر 3,900 ليرة وهذا ما رفع الأسعار بشكل كبير من 45 ألف ليرة إلى 60 ألف ليرة لكن الشركات رفضت هذه الزيادة واعتبرت أنها لا تغطي تكاليفها وتسبب لها الخسارة. لذا عادت وزارة الطاقة والمياه وحددت تعرفة جديدة بلغت 70,100 ليرة. ومع الرفع التدريجي للدعم من قبل مصرف لبنان واعتماد سعر صرف موازياً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء أخذت الأسعار بالارتفاع التدريجي.استناداً إلى الجدول التالي نتبيّن أنّه بين 10 آذار 2021 و7 آذار 2022 ارتفع سعر صفيحة البنزين من 34,800 ليرة إلى 425,000 ليرة:ارتفع سعر الصفيحة من 14,850 ليرة إلى 356,820 ليرة.الرسوم الداخلية ورسم الاستهلاك الداخلي استقرّت على 5,060 ليرة.أجرة النقل ارتفعت من 540 ليرة إلى 6,500 ليرة.عمولة صاحب المحطة ارتفعت من 3,000 ليرة إلى 14,500 ليرة.