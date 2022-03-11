لبنان

ميقاتي التقى وزير الاعلام الجديد

Lebanon 24
11-03-2022 | 07:10
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إلتقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير  الإعلام الجديد زياد مكاري ظهر اليوم في السراي الكبير.
بعد اللقاء قال الوزير مكاري:  زرت الرئيس ميقاتي  لشكره على الثقة التي  منحني إياها، وإنشالله نكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية.
الظرف صعب جداً ونحن أمام شهرين دقيقين قبل الإنتخابات النيابية، سنحاول خلالها بث جو إيجابي على قدر المستطاع.
أضاف: لقد إتخذتُ في الوقت الراهن مبدأ أن أعمل كثيراً وأتكلم قليلاً.
سأتسلم  مهام وزارة الإعلام يوم الإثنين المقبل من الوزير عباس الحلبي، وسندرس الملفات وسنكون قريبين من كل الإعلاميين بكل شفافية.
 
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