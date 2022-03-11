لبنان

وزير الزراعة حدد السعر التوجيهي لحليب البقر الطازج

Lebanon 24
11-03-2022 | 07:42
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 عقد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اجتماعا في مكتبه في الوزارة، ضم أصحاب معامل الألبان والأجبان ومنتجي الحليب وممثلين عن المزارعين والمربين، نتيجة إرتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات الذي انعكس سلبا على القطاع الزراعي.
 
وتم خلال الإجتماع، التوصل إلى "تحديد السعر التوجيهي لكيلوغرام حليب البقر الطازج بـ 0.70 دولار في أرض المزرعة، على أن يتم إعادة درس السعر التوجيهي كل 15 يوما".
 
وتمنى الحاج حسن "التزام معايير الجودة، حفاظا على السلامة العامة والأمن الغذائي للمواطن".
المصدر: الوكالة الوطنية
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