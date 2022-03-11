الطبش: ملتزمة خيار الحريري ولن أترشح

أعلنت النائبة رولا الطبش جارودي في مؤتمر صحافي في مكتبها في وسط بيروت، التزامها "قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي"، وعزوفها عن "الترشح للانتخابات"، مؤكدة أنها ستبقى "مع الناس وبينهم سأكمل الطريق دفاعا عن بيروت وخيارات البيارتة بوجه محاولي تغيير هوية العاصمة واللاهثين على الكراسي من دون اي خدمة لبيروت واهلها في مجلس النواب".