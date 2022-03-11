خطار سلم إفادات لمتطوعين في الدفاع المدني

سلم المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار قبل الظهر في مكتبه، إفادات لمجموعتين من المتطوعين في الدفاع المدني تابعوا دورتين تدربيتين استمرتا من 28 شباط الماضي الى اليوم، بالتعاون والتنسيق مع السفارة الفرنسية.وكانت الدورة الأولى بعنوان "التدخل لمكافحة الحرائق على متن السفن والقوارب - المستوى الأول"، وتمت تحت إشراف مدربين من فوج إطفاء الحرائق البحرية في مرسيليا "le premier maître Steve BASQUEZ" و "le maître Benjamin BOUILLE من BMPM".والثانية بعنوان "التدريب المسبق لقيادة فريق مكافحة حرائق الغابات" وأشرف على تدريب العناصر "Capitaine Erwan POULIQUEN" من "SDIS44" و"Lieutenant Christophe BAYER" من "SDIS49".خطاروأثنى العميد خطار على ما أظهره المتدربون من كفاية عالية خلال التدريبات وفقا لتقويم المدربين الفرنسيين، وشدد على "ضرورة نقل المعلومات إلى زملائهم في المراكز، الذين لم تتسنى لهم الفرصة للمشاركة في الدورات التدريبية، وذلك لتعم الفائدة على اكبر عدد من العناصر"، ودعا إلى "الحرص على اعتماد معايير موحدة خلال تنفيذ المهام وفقا لما تعلموه خلال التدريبات".وتطرق العميد خطار إلى ملف تثبيت المتطوعين، فأوضح ان "العمل جار على تنفيذه على قدم وساق، وأن ثمة أنموذجا سيعتمد لتقديم طلبات الترشيح يمكن للمتطوعين من خلاله التقدم الى المباريات عبر تحديد المجال الذي يبرعون فيه، سواء أكان الإطفاء أو الإنقاذ أو الإسعاف، ما يسهم في توزيعهم ضمن مجموعات متخصصة".وختم شاكرا السفارة الفرنسية "التي تسعى الى تعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني عبر انتداب مدربين فرنسيين متخصصين في مجالات متعددة، لتطوير مهارات العناصر في شتى الميادين وتأهيلهم لمواكبة التدريبات الحديثة في السلامة العامة".