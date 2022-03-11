لبنان

هل السجائر الإلكترونية مسموحة داخل المستشفيات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2022 | 09:02
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إفتراضيا يجب أن تكون المستشفيات كمرفق صحي حريصة على صحة المرضى بشكل خاص والزائرين بشكل عام، إلا أن هناك مستشفى معين في جبل لبنان لم تتدخل إدارتها لمنع إستعمال السجائر الإلكترونية داخلها، إذ  لوحظ أن هناك عددًا من الأشخاص يقومون بتدخين السجائر الإلكترونية من دون حسيب أو رقيب، فهل باتت السجائر الإلكترونية مسموحة داخل المستشفيات؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

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