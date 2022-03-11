إدعاء قضائي ثالث على رئيس بلدية حمانا السابق

أفاد مصدر قضائي " ان النيابة العامة المالية برئاسة القاضي علي ابراهيم اصدرت اليوم ادعاء جديدا في حق الرئيس السابق لبلدية حمانا بشير فرحات في "ملف المسبح" طالبة ادانته بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها بسنتين حبس بمقتضى المادة ٣٧٣ عقوبات".ووفق المصدر ذاته فان" القاضي ابراهيم كان اصدر قرارين سابقين بالادعاء على فرحات بمخالفات في ملفي مستوصف حمانا والمسبح".