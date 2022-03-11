وزير سابق يُعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات... من هو؟

قال الوزير السابق ميشال فرعون في بيان "اتخذت القرار بألا أترشح في الانتخابات النيابية التي ستجري في 15 أيار، متمنيا نجاح العملية الانتخابية بالرغم من الهواجس التي أراها، مع التأكيد أن هذا القرار ليس عزوفا عن العمل السياسي".