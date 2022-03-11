لبنان

إتحاد بلديات الضنية استنفر ورشه لمنع عزل أي منطقة وإبقاء الطرق مفتوحة

Lebanon 24
11-03-2022 | 10:19
A-
A+
Doc-P-929589-637826160650486998.jpg
Doc-P-929589-637826160650486998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية أن "الورش الفنية التابعة للإتحاد ولجنة الأشغال فيه إستنفرت قدراتها ضمن الإمكانات المتواضعة المتوافرة لديها من أجل منع عزل أي منطقة أو بلدة في الضنية نتيجة العاصفة الجوية السيئة، وأن كل الطرق الرئيسية والفرعية مفتوحة، بفضل الجهود والتعاون بين الإتحاد والبلديات ووزارة الأشغال والدفاع المدني والمواطنين".
 
وأشار إلى أن "الطريق المؤدية إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي الكائن في بلدة عاصون قد قطعت قبل ظهر اليوم بسبب تراكم الثلوج عليها، وحال ذلك دون وصول مدير المستشفى والموظفين والمرضى اليه، ما دفعنا إلى المسارعة لإعادة فتح الطريق، لأن بقاءها مقطوعة سيؤدي إلى مشكلة كبيرة بالنسبة للمرضى، وتحديدا مرضى غسيل الكلى".
 
وأوضح أن الإتحاد "يبذل قصارى جهده للقيام بواجبه في هذه الظروف الصعبة، فنحن بالكاد نستطيع تأمين دفع رواتب الموظفين وعناصر الشرطة لدينا"، متوقفا عند التعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وموجها الشكر إلى أعضاء مركز بخعون الطبّي التابع لاتحاد بلديات الضنية "الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه ليلا ونهارا".
 
وأشار سعدية إلى أن "معاناة الإتحاد والبلديات والمواطنين في هذه المنطقة واحدة، وهذه العاصفة ليست الأولى وليست الاخيرة، وهي ليست أسوأ من القيمين على شؤون البلد والناس"، لافتا إلى أن "بعض الانهيارات التي شهدتها بعض طرق الضنية تمت معالجتها سريعا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:53 | 2022-03-11
11:40 | 2022-03-11
11:37 | 2022-03-11
11:37 | 2022-03-11
11:31 | 2022-03-11
10:56 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website