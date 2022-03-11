إتحاد بلديات الضنية استنفر ورشه لمنع عزل أي منطقة وإبقاء الطرق مفتوحة

أكد رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية أن "الورش الفنية التابعة للإتحاد ولجنة الأشغال فيه إستنفرت قدراتها ضمن الإمكانات المتواضعة المتوافرة لديها من أجل منع عزل أي منطقة أو بلدة في الضنية نتيجة العاصفة الجوية السيئة، وأن كل الطرق الرئيسية والفرعية مفتوحة، بفضل الجهود والتعاون بين الإتحاد والبلديات ووزارة الأشغال والدفاع المدني والمواطنين".وأشار إلى أن "الطريق المؤدية إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي الكائن في بلدة عاصون قد قطعت قبل ظهر اليوم بسبب تراكم الثلوج عليها، وحال ذلك دون وصول مدير المستشفى والموظفين والمرضى اليه، ما دفعنا إلى المسارعة لإعادة فتح الطريق، لأن بقاءها مقطوعة سيؤدي إلى مشكلة كبيرة بالنسبة للمرضى، وتحديدا مرضى غسيل الكلى".وأوضح أن الإتحاد "يبذل قصارى جهده للقيام بواجبه في هذه الظروف الصعبة، فنحن بالكاد نستطيع تأمين دفع رواتب الموظفين وعناصر الشرطة لدينا"، متوقفا عند التعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وموجها الشكر إلى أعضاء مركز بخعون الطبّي التابع لاتحاد بلديات الضنية "الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه ليلا ونهارا".وأشار سعدية إلى أن "معاناة الإتحاد والبلديات والمواطنين في هذه المنطقة واحدة، وهذه العاصفة ليست الأولى وليست الاخيرة، وهي ليست أسوأ من القيمين على شؤون البلد والناس"، لافتا إلى أن "بعض الانهيارات التي شهدتها بعض طرق الضنية تمت معالجتها سريعا".