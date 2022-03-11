لبنان

ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟

Lebanon 24
11-03-2022 | 10:21
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قطع عدد من الشبان المحتجين على انقطاع الكهرباء، اوتوستراد ميرنا شالوحي باتجاه مستديرة الصالومي بالإطارات المشتعلة حيث تصاعدت أعمدة الدخان وغطت سماء المنطقة.
 
وغادر المحتجون لاحقا بعد هطول الأمطار، وعاد الوضع إلى طبيعته.
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محتجون

ميرنا الشالوحي

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