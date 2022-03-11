ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟

قطع عدد من الشبان المحتجين على انقطاع الكهرباء، اوتوستراد ميرنا شالوحي باتجاه مستديرة الصالومي بالإطارات المشتعلة حيث تصاعدت أعمدة الدخان وغطت سماء المنطقة.



وغادر المحتجون لاحقا بعد هطول الأمطار، وعاد الوضع إلى طبيعته.