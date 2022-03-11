المستقبل: فوز اللائحة المدعومة من التيار بالتزكية في انتخابات نقابة اختصاصيي مختبرات الاسنان

أعلنت هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" في بيان، ان "اللائحة المدعومة من "تيار المستقبل" فازت بالتزكية في انتخابات نقابة اختصاصيي مختبرات الاسنان، بعد انسحاب مرشحي "التيار الوطني الحر".وفاز منسق فرع مختبرات الاسنان في "تيار المستقبل" الدكتور علاء سعادة بعضوية مجلس النقابة الجديد".