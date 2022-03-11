لبنان

لم يمتثل لأوامر الجيش... فأصيب وفارق الحياة

Lebanon 24
11-03-2022 | 11:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل الشاب غ. ر بين بلدة شعث بعد عدم امتثاله لأوامر الجيش.
 
ولاحقًا،  صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 11 / 3 /2022 وفي بلدة شعت - البقاع، حاولت سيارة نوع toyota tundra زجاجها داكن ومن دون لوحات اجتياز حاجز ظرفي كان قد أقيم في المنطقة، حيث رفض سائقها الامتثال لأوامر العناصر بالتوقف واجتاز شوكة حديدية كان قد وضعها العناصر في محاولة لمنعه من المرور، ما اضطرهم إلى اطلاق عدة طلقات في الهواء، ومن ثم في اتجاه السيارة حيث أصيبت وانحرفت عن مسارها واصطدمت بعمود كهرباء، وقد أصيب السائق وما لبث أن فارق الحياة. وقد ضبط داخل السيارة سلاح نوع كلاشنكوف وذخائر عائدة له. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص".
 
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