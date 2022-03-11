عيادة نقالة مجانية في بنعفول بالتعاون "فرسان مالطا"

قامت بلدية بنعفول بالتعاون مع منظمة "فرسان مالطا" وكشافة الرسالة الاسلامية" و"مركز عنقون" التابع ل"مؤسسات الامام الصدر" ب"يوم طبي مجاني" في عيادة نقالة لكافة الفئات العمرية.



وشملت ال يوم الطبي معيانات وفحوصات مخبرية وادوية مجانية. وعبر المرضى عن "ارتياحهم وامتنانهم لهذه المبادرة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب".