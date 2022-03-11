8 حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1083351.

كما وسجل لبنان ثماني حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10193.