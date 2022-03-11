غياث يزبك إلى بوشكيان: شمول قرارك منع تصدير مواد غير أساسية مستغرب

توجه مرشح "القوات اللبنانية" عن المقعد الماروني في قضاء البترون غياث يزبك إلى وزير الصناعة جورج بوشيكان عبر "تويتر"، قائلا: "معالي وزير الصناعة، إن قرار منع تصدير المواد الغذائية الأساسية بغعل الأزمة الناجمة عن حرب أوكرانيا، مقبول ومطلوب، لكن شموله مواد غير أساسية كالعرق والنبيذ والمشروبات الروحية، وإخضاع تصديرها لرخصة مسبقة من وزارة الصناعة، يدعوان إلى الاستغراب، إذ أن هذه السلع مصدر رئيس لإدخال العملة الصعبة إلى لبنان، وهي باب رزق لآلاف العمال والعائلات، وبالتالي يجب عدم إغراقها في تعقيدات بيروقراطية تعوق تصديرها وتزيد الاعباء على المؤسسات".أضاف: "في منطقتي، أي البترون، كما في جزين ومنطقتي زحلة والبقاع اللتين تعنيانك يا معالي الوزير بوشكيان، عشرات المصانع والمعامل. لذا، نناشدك أن تحرر هذا القطاع المنتج من جلجلة الادارة التي تعرف كم هي مرهقة ومكلفة، إذ يكفيه ما يعانيه من مصائب، فلا تزد على كاهله مصيبة إضافية".وختم: "في هذا السياق، نسأل رئيس الجمهورية: كيف يسمح في جلسة يترأسها أن تضرب قطاعات ناجحة ومنتجة صمدت حتى الساعة في وجه الأزمات؟".