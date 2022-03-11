لبنان

غياث يزبك إلى بوشكيان: شمول قرارك منع تصدير مواد غير أساسية مستغرب

Lebanon 24
11-03-2022 | 11:40
A-
A+
Doc-P-929617-637826208925837707.jpg
Doc-P-929617-637826208925837707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه مرشح "القوات اللبنانية" عن المقعد الماروني في قضاء البترون غياث يزبك إلى وزير الصناعة جورج بوشيكان عبر "تويتر"، قائلا: "معالي وزير الصناعة، إن قرار منع تصدير المواد الغذائية الأساسية بغعل الأزمة الناجمة عن حرب أوكرانيا، مقبول ومطلوب، لكن شموله مواد غير أساسية كالعرق والنبيذ والمشروبات الروحية، وإخضاع تصديرها لرخصة مسبقة من وزارة الصناعة، يدعوان إلى الاستغراب، إذ أن هذه السلع مصدر رئيس لإدخال العملة الصعبة إلى لبنان، وهي باب رزق لآلاف العمال والعائلات، وبالتالي يجب عدم إغراقها في تعقيدات بيروقراطية تعوق تصديرها وتزيد الاعباء على المؤسسات". 
 
أضاف: "في منطقتي، أي البترون، كما في جزين ومنطقتي زحلة والبقاع اللتين تعنيانك يا معالي الوزير بوشكيان، عشرات المصانع والمعامل. لذا، نناشدك أن تحرر هذا القطاع المنتج من جلجلة الادارة التي تعرف كم هي مرهقة ومكلفة، إذ يكفيه ما يعانيه من مصائب، فلا تزد على كاهله مصيبة إضافية".
 
وختم: "في هذا السياق، نسأل رئيس الجمهورية: كيف يسمح في جلسة يترأسها أن تضرب قطاعات ناجحة ومنتجة صمدت حتى الساعة في وجه الأزمات؟".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2022-03-11
17:30 | 2022-03-11
17:21 | 2022-03-11
17:08 | 2022-03-11
17:02 | 2022-03-11
15:41 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website