الراعي استقبل سفير بلجيكا والمرشح رازي الحاج كورمان: صوت البطريرك هو صوت العقل والحكمة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي ببكركي، سفير بلجيكا في لبنان هوبيرت كورمان الذي قال بعد اللقاء: "لقد سعدت بلقاء غبطة البطريرك الراعي، وعبرت له عن شكري وتقديري لمواقفه الجريئة التي اتخذها حيال الحرب في اوكرانيا وكذلك للمواقف التي يتخذها حيال الوضع اللبناني".أضاف: "ان صوت البطريرك الراعي هو صوت العقل والحكمة. لقد أتيت اليوم للاستماع اليه وتقديم كل الدعم له ليواصل مسيرته مع الشعب اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، والبحث في امكانية ايجاد حلول للأزمات التي يعاني منها هذا البلد".الحاجكما استقبل الراعي المرشح عن المقعد الماروني في المتن رازي الحاج الذي قال على الاثر: "زيارة بكركي ليست بروتوكولية قبل الاستحقاق الانتخابي، بل تأتي في سياق التنسيق الدائم مع البطريرك الراعي حول مشروع بكركي للبنان الذي يطرح تبني حياد لبنان دوليا وانتشاله من المحاور الاقليمية لا سيما محور الممانعة الذي هو نقيض فلسفة الكيان اللبناني الذي تأسس على مفهوم الحرية في نظامه السياسي والاقتصادي. والمهم اليوم، استكمال طرح المشروع بصوت عال ولتكن الانتخابات وسيلة لاستفتاء اللبنانيين حول طرح بكركي. من هنا علينا ان يكون مشروع الحياد والمطالبة بمؤتمر دولي لحماية لبنان السيد والحر والمزدهر والفاعل في محيطه، جزءا اساسيا من مشروعنا الانتخابي وعملنا النيابي في المرحلة التي تلي الانتخابات".أضاف: "أما في ما خص محاولة البعض السفيه وضع معادلة مهاجمة حزب الله مقابل مهاجمة بكركي، فنقول له الفرق كبير وكبير جدا بين صرح مؤسس للبنان وميليشيا مدمرة للكيان".