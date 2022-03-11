10
o
بيروت
13
o
طرابلس
7
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الراعي استقبل سفير بلجيكا والمرشح رازي الحاج كورمان: صوت البطريرك هو صوت العقل والحكمة
Lebanon 24
11-03-2022
|
11:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي ببكركي، سفير بلجيكا في لبنان هوبيرت كورمان الذي قال بعد اللقاء: "لقد سعدت بلقاء غبطة البطريرك الراعي، وعبرت له عن شكري وتقديري لمواقفه الجريئة التي اتخذها حيال الحرب في اوكرانيا وكذلك للمواقف التي يتخذها حيال الوضع اللبناني".
أضاف: "ان صوت البطريرك الراعي هو صوت العقل والحكمة. لقد أتيت اليوم للاستماع اليه وتقديم كل الدعم له ليواصل مسيرته مع الشعب اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، والبحث في امكانية ايجاد حلول للأزمات التي يعاني منها هذا البلد".
الحاج
كما استقبل الراعي المرشح عن المقعد الماروني في المتن رازي الحاج الذي قال على الاثر: "زيارة بكركي ليست بروتوكولية قبل الاستحقاق الانتخابي، بل تأتي في سياق التنسيق الدائم مع البطريرك الراعي حول مشروع بكركي للبنان الذي يطرح تبني حياد لبنان دوليا وانتشاله من المحاور الاقليمية لا سيما محور الممانعة الذي هو نقيض فلسفة الكيان اللبناني الذي تأسس على مفهوم الحرية في نظامه السياسي والاقتصادي. والمهم اليوم، استكمال طرح المشروع بصوت عال ولتكن الانتخابات وسيلة لاستفتاء اللبنانيين حول طرح بكركي. من هنا علينا ان يكون مشروع الحياد والمطالبة بمؤتمر دولي لحماية لبنان السيد والحر والمزدهر والفاعل في محيطه، جزءا اساسيا من مشروعنا الانتخابي وعملنا النيابي في المرحلة التي تلي الانتخابات".
أضاف: "أما في ما خص محاولة البعض السفيه وضع معادلة مهاجمة حزب الله مقابل مهاجمة بكركي، فنقول له الفرق كبير وكبير جدا بين صرح مؤسس للبنان وميليشيا مدمرة للكيان".
تابع
الأكثر قراءة
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
11/03/2022 04:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلمة لبنانية تعطي الدورس لطلابها بطريقة غير مألوفة... والتفاعل معها مبهر! (فيديو)
Lebanon 24
معلمة لبنانية تعطي الدورس لطلابها بطريقة غير مألوفة... والتفاعل معها مبهر! (فيديو)
02:25 | 2022-03-11
11/03/2022 02:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهور جيسيكا عازار بـ "الهوت شورت".. شقيقتها تخطف الأنظار منها: أطلت بفستان مكشوف من الساتان (صور)
Lebanon 24
بعد ظهور جيسيكا عازار بـ "الهوت شورت".. شقيقتها تخطف الأنظار منها: أطلت بفستان مكشوف من الساتان (صور)
03:00 | 2022-03-11
11/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
Lebanon 24
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
07:16 | 2022-03-11
11/03/2022 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
01:47 | 2022-03-11
11/03/2022 01:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:00 | 2022-03-11
إقفال هاتف
17:30 | 2022-03-11
خلاف حاد بين وزيرين
17:21 | 2022-03-11
توجّه دولي لفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات
17:08 | 2022-03-11
مؤتمر صحافي لبرّي الإثنين
17:02 | 2022-03-11
مرشّحة تولّت رسوم تسجيل مرشّحين آخرين
15:41 | 2022-03-11
ينال صلح أعلن ترشحه إلى الانتخابات عن دائرة بعلبك الهرمل
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
12/03/2022 04:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
12/03/2022 04:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
12/03/2022 04:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact