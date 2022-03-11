لبنان

أسلحة حربية وتبادل إطلاق نار... ماذا حصل في ببنين؟

Lebanon 24
11-03-2022 | 12:07
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وقع إشكال بين ر. ق. و ا. ح تطور إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية في منطقة ببنين العكارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وأفادت المعلومات أن الخلاف وقع على افضلية مرور.
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ببنين

إطلاق نار

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