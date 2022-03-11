أسلحة حربية وتبادل إطلاق نار... ماذا حصل في ببنين؟

وقع إشكال بين ر. ق. و ا. ح تطور إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية في منطقة ببنين العكارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وأفادت المعلومات أن الخلاف وقع على افضلية مرور.