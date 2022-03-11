لبنان

مجلس البيئة في القبيات: الطبيعة تحمينا رغم تطاولنا عليها

Lebanon 24
11-03-2022 | 12:15
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ذكر مجلس البيئة في القبيات، في اليوم الوطني للمحميات ببيان، أن "لبنان دخلت اليه كل جيوش العصور التي مرت وتركت فيه آثارا وجينات، وبقيت طبيعته سالمة، إلى أن دخل الطمع والجشع ومفهوم الربح السريع وانقطعت العلاقة العضوية ما بين الانسان اللبناني الحديث والطبيعة، فعاث بها فسادا ودمارا وحرقا وقطعا وكسارات ومقالع ووضع يد وتشويه. لذا جاءت فكرة المحميات لتحمي قطع صغيرة من طبيعة لبنان الخلابة، من هذا الانسان المدمر".
 
وأكد أن "حماية ما تبقى هي أن نؤمن للأجيال القادمة مؤهلات الحياة"، موضحا أنه "يمكن اليوم تناول وجبة غذاء كاملة صحية ومجانية من السليق الحشائش التي نجلبها من الطبيعة"، وقال: "لنعد الى رشدنا وطبيعتنا وبساطتنا، وخاصة في هذه الأيام العصيبة اقتصاديا، فالطبيعة أم تحبنا وتحمينا، بالرغم من تطاولنا عليها".
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