لبنان

درغام عن انقطاع الكهرباء في عكار: ليتحمل كل مسؤول مسؤوليته

Lebanon 24
11-03-2022 | 12:20
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قال النائب أسعد درغام في بيان: "من موقع المسؤولية، يهمني أن أوضح أنني على تواصل دائم لمتابعة موضوع انقطاع الكهرباء عن محافظة عكار، الذي زاد الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين، في ظل هذه الظروف الصعبة. وفي آخر المعطيات، أكد وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، أن إصلاح الأعطال الناتجة من سقوط خطي التوتر العالي في عكار كان من المفترض أن يتم قبل أيام، لكن بسبب إضراب الموظفين تأخر الأمر، ومن المفترض أن تقوم المؤسسة بإصلاح العطل فور انتهاء الإضراب".

وختم: "ليتحمل كل مسؤول مسؤوليته حيال ما يجري".
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