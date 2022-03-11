لبنان

القومي: فلسطين قبلة المقاومين فلها العهد بالاستمرار في المقاومة

Lebanon 24
11-03-2022 | 12:47
A-
A+
Doc-P-929650-637826249996770214.png
Doc-P-929650-637826249996770214.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، أن "العملية البطولية التي نفذتها مجموعة مقاومة بقيادة الشهيدة دلال المغربي، واشترك فيها الرفيق البطل يحيى سكاف، شكلت نقلة نوعية في العمل المقاوم تمثلت في كسر حدود سايكس - بيكو الوهمية، فسجلت كواحدة من أبرز العمليات التي أوجعت العدو الصهيوني الذي عجز بعديده وعتاده عن حسم المعركة التي دارت، واستبسل فيها المقاومون جاعلين من جنود وضباط العدو أضحوكة ليس أمام المجرمين من قادتهم فحسب، بل أمام كل العالم الذي تابع العملية بأدق تفاصيلها".
 
أضاف: "لقد ارتقى في العملية تسعة شهداء بمن فيهم قائدتها، وتم أسر ثلاثة تحرر منهم إثنان خلال عملية تبادل، فيما بقي الرفيق يحيى سكاف حتى يومنا هذا أسيرا يرفض العدو الإعتراف بوجوده في معتقلاته".

وختم: "هي فلسطين قبلة المقاومين التي جذبتهم من كل أنحاء الأمة، فلها العهد بالاستمرار في المقاومة حتى تحرير آخر دالية فيها. ولعميد الأسرى الرفيق يحيى سكاف العهد ذاته بمتابعة الجهاد حتى تحريره هو وكل رفقاء السلاح من معتقلات العدو".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2022-03-11
17:30 | 2022-03-11
17:21 | 2022-03-11
17:08 | 2022-03-11
17:02 | 2022-03-11
15:41 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website