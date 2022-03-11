القومي: فلسطين قبلة المقاومين فلها العهد بالاستمرار في المقاومة

اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، أن "العملية البطولية التي نفذتها مجموعة مقاومة بقيادة الشهيدة دلال المغربي، واشترك فيها الرفيق البطل يحيى سكاف، شكلت نقلة نوعية في العمل المقاوم تمثلت في كسر حدود سايكس - بيكو الوهمية، فسجلت كواحدة من أبرز العمليات التي أوجعت العدو الصهيوني الذي عجز بعديده وعتاده عن حسم المعركة التي دارت، واستبسل فيها المقاومون جاعلين من جنود وضباط العدو أضحوكة ليس أمام المجرمين من قادتهم فحسب، بل أمام كل العالم الذي تابع العملية بأدق تفاصيلها".أضاف: "لقد ارتقى في العملية تسعة شهداء بمن فيهم قائدتها، وتم أسر ثلاثة تحرر منهم إثنان خلال عملية تبادل، فيما بقي الرفيق يحيى سكاف حتى يومنا هذا أسيرا يرفض العدو الإعتراف بوجوده في معتقلاته".وختم: "هي فلسطين قبلة المقاومين التي جذبتهم من كل أنحاء الأمة، فلها العهد بالاستمرار في المقاومة حتى تحرير آخر دالية فيها. ولعميد الأسرى الرفيق يحيى سكاف العهد ذاته بمتابعة الجهاد حتى تحريره هو وكل رفقاء السلاح من معتقلات العدو".