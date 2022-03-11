لبنان

السيد أحمد شكر قدم طلب ترشحه عن المقعد الشيعي في بعلبك

Lebanon 24
11-03-2022 | 13:03
A-
A+
Doc-P-929656-637826259780411724.png
Doc-P-929656-637826259780411724.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم الناشط السياسي السيد أحمد شكر، بطلب ترشحه الى الانتحابات النايبية عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك -الهرمل، وقال في بيان: "تقدمت بترشيحي للانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك - الهرمل كمرشح عن المنطقة بشكل أساسي وعن كل لبنان، تحت عناوين سياسية ثلاث تتوافق مع المطالب الإنمائية، الإقتصادية والإجتماعية، المقاومة، الوحدة الوطنية والسلم الأهلي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2022-03-11
17:30 | 2022-03-11
17:21 | 2022-03-11
17:08 | 2022-03-11
17:02 | 2022-03-11
15:41 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website