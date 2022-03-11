السيد أحمد شكر قدم طلب ترشحه عن المقعد الشيعي في بعلبك

تقدم الناشط السياسي السيد أحمد شكر، بطلب ترشحه الى الانتحابات النايبية عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك -الهرمل، وقال في بيان: "تقدمت بترشيحي للانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك - الهرمل كمرشح عن المنطقة بشكل أساسي وعن كل لبنان، تحت عناوين سياسية ثلاث تتوافق مع المطالب الإنمائية، الإقتصادية والإجتماعية، المقاومة، الوحدة الوطنية والسلم الأهلي".