المكتب التربوي في "امل" كرم الرئيس السابق لرابطة اساتذة الثانوي الرسمي نزيه الجباوي

كرم المكتب التربوي المركزي في حركة "امل" الرئيس السابق لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، في حضور مدير التعليم الثانوي الرسمي في وزارة التربية خالد فايد، رئيس المكتب التربوي المركزي الدكتور علي مشيك ، رئيسة رابطة اساتذة التعليم الثانوي ملوك محرز واعضاء الرابطة الجدد والقدامى، رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي حسين جواد، ممثل رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة، رئيسة دائرة التعليم الابتدائي الخاص دوللي شمص، رئيسة دائرة الموظفين مهى بزي ،امينة سر لجنة المهندسين ميسم فرحات ، امينة سر لجنة المصادقات الجامعية سحر جعفر، ممثل المنطقة التربوية في الجنوب ديب فتوني، مسؤول الدراسات في التعليم الثانوي عن محافظة الجنوب عدنان عبد الله وعدد من مديري الثانويات الرسمية في بيروت والضاحية، مسؤول مكتب البلديات المركزي بسام طليس ومسؤول الخدمات المركزي مفيد الخليل.وتخلل الحفل كلمات اشادت ب"الجهود التي بذلها المحتفى به في العمل التربوي والنقابي"، وتوالى على الكلام كل من مشيك ومحرز وفايد.والقى كلمة اصدقاء المكرم بسام طليس، و وتحدث الجباوي فعبر عن "تقديره وامتنانه للالتفاتة والتقدير من المكتب التربوي المركزي"، وعاهد ان "يبقى سندا للتربية وخدمة المجتمع".وفي الختام قدم مشيك درعا تكريمية عربون شكر وتقدير للمكرم ومن بعدها اقيم كوكتيل بالمناسبة.