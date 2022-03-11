لبنان

في الهرمل... الصليب الاحمر ينقذ ٢٤ جنديًا في الجيش بعدما حاصرتهم الثلوج

Lebanon 24
11-03-2022 | 14:38
A-
A+
Doc-P-929684-637826325256852784.png
Doc-P-929684-637826325256852784.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت فرق البحث والانقاذ في الصليب الاحمر اللبناني من اخلاء ٢٤ جنديا في الجيش اللبناني بعدما حاصرتهم الثلوج اثناء انتقالهم بسيارات فان مدنية على طريق الهرمل القبيات في محلة الرؤية. 

وقد  استمرت عملية الاخلاء لاكثر من ٥ ساعات بسبب كثافة الثلوج وصعوبة الرؤية حيث تم نقلهم على دفعات الى موقعين للجيش اللبناني في فيسان والرويمة. 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2022-03-11
17:30 | 2022-03-11
17:21 | 2022-03-11
17:08 | 2022-03-11
17:02 | 2022-03-11
15:41 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website