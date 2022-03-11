في الهرمل... الصليب الاحمر ينقذ ٢٤ جنديًا في الجيش بعدما حاصرتهم الثلوج

تمكنت فرق البحث والانقاذ في الصليب الاحمر اللبناني من اخلاء ٢٤ جنديا في الجيش اللبناني بعدما حاصرتهم الثلوج اثناء انتقالهم بسيارات فان مدنية على طريق الهرمل القبيات في محلة الرؤية.



وقد استمرت عملية الاخلاء لاكثر من ٥ ساعات بسبب كثافة الثلوج وصعوبة الرؤية حيث تم نقلهم على دفعات الى موقعين للجيش اللبناني في فيسان والرويمة.