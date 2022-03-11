سفير العراق بحث في شؤون تربوية مع رئيس الجامعة الإسلامية في بيروت

زار سفير دولة العراق في بيروت حيدر شياع البراك رئيس الجامعة الاسلامية حسن اللقيس، وجرى البحث في شؤون تربوية عامة تعني أوضاع الطلاب عموما والعراقيين المنتسبين فيها خصوصا.واطلع البراك من اللقيس على سيْر العام الدراسي الجامعي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد. وكان حديث عن جهود إدارة الجامعة في تذليل كل الصعوبات الإدارية والمالية تسهيلا منها لحياة طلابها ومسيرتهم الجامعية.وتخللت الزبارة جولة رافق فيها البراك الدكتور اللقيس، إطلعا خلالها على حُسن إدارة ومراقبة الامتحانات من جانب الكادرين الاداري والتعليمي. وفي ختام الجولة أثنى البراك على مسار الأمور داخل أروقة الجامعة الاسلامية وتمنى للإدارة والهيئة التعليمية والطلاب التوفيق.