لبنان

ينال صلح أعلن ترشحه إلى الانتخابات عن دائرة بعلبك الهرمل

Lebanon 24
11-03-2022 | 15:41
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 أعلن الدكتور ينال صلح ترشحه للإنتخابات النيابية في دائرة البقاع الثالثة - بعلبك الهرمل، وقال في بيان: "وفاء لأهلي في محافظة بعلبك الهرمل، وانطلاقا من قناعاتي ومسؤوليتي الوطنيّة، وإيمانا بدور النائب التشريعي والرقابي، وكذلك دوره الإنمائي والخدماتي الذي يفرضه الواقع الإجتماعي، وانسجاما مع مبادئي الأساسية، التي لطالما التزمت بها خلال كل السنوات الماضية، تقدمت اليوم لدى الدوائر الرّسمية بطلب ترشيحي إلى الإنتخابات النيابية عن دائرة البقاع الثالثة (محافظة بعلبك الهرمل) للإنتخابات النيابية للعام 2022، آملا في أن أنال ثقة أهلي في المحافظة، واعدا بأن أكون على قدر هذه الثقة الغالية".
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