لبنان

مرشّحة تولّت رسوم تسجيل مرشّحين آخرين

Lebanon 24
11-03-2022 | 17:02
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ذكر مصدر متابع لـ"الأنباء" الكويتية أن "إحدى المرشحات البارزات على صعيد المجتمع المدني، تولت رسوم تسجيل عدد من المرشحين البالغة 30 مليون ليرة لبنانية للمرشح الواحد  ما يوازي 1400 دولار".
المصدر: الانباء الكويتية
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