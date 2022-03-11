مرشّحة تولّت رسوم تسجيل مرشّحين آخرين

ذكر مصدر متابع لـ"الأنباء" الكويتية أن "إحدى المرشحات البارزات على صعيد المجتمع المدني، تولت رسوم تسجيل عدد من المرشحين البالغة 30 مليون ليرة لبنانية للمرشح الواحد ما يوازي 1400 دولار".