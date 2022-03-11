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لبنان
مؤتمر صحافي لبرّي الإثنين
Lebanon 24
11-03-2022
|
17:08
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يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمرا صحافيا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 14 آذار 2022 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة يخصصه لملف الانتخابات النيابية.
(الأنباء الكويتية)
المصدر:
الأنباء الكويتية
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