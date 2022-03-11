مؤتمر صحافي لبرّي الإثنين

يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمرا صحافيا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 14 آذار 2022 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة يخصصه لملف الانتخابات النيابية.

(الأنباء الكويتية)