لبنان

خلاف حاد بين وزيرين

Lebanon 24
11-03-2022 | 17:30
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كشفت مصادر سياسية عبر "اللواء" عن خلاف حاد ظهر في الجلسة الاخيرة بين وزير المهجرين شرف الدين، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار،على خلفية التقرير الذي اعده وزير المهجرين وضمنه رؤيته وخطة للمباشرة باعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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