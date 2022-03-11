خلاف حاد بين وزيرين

كشفت مصادر سياسية عبر "اللواء" عن خلاف حاد ظهر في الجلسة الاخيرة بين وزير المهجرين شرف الدين، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار،على خلفية التقرير الذي اعده وزير المهجرين وضمنه رؤيته وخطة للمباشرة باعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

(اللواء)