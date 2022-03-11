لبنان

نائب مُبعد أقفل هاتفه

Lebanon 24
11-03-2022 | 18:00
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أقفل نائب مبعد هاتفه، ولا يزال، تحاشياً لإيراد تعليقات، تزيد الطين بلَّة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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