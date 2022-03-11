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لبنان
نائب مُبعد أقفل هاتفه
Lebanon 24
11-03-2022
|
18:00
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أقفل نائب مبعد هاتفه، ولا يزال، تحاشياً لإيراد تعليقات، تزيد الطين بلَّة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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