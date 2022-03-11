تحقيقات في زيارة موظفة في سفارة روما إلى اسرائيل

قالت مصادر أمنية لـ"الأخبار" أن "موظفة في السفارة اللبنانية في روما زارت فلسطين المحتلة في مخالفة للقوانين اللبنانية التي تمنع التواصل مع العدو الإسرائيلي". ونفت وجود أي علاقة لسفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر أو موظفين آخرين بالأمر، مشيرة إلى أن "المؤكد هو أن الموظفة ل. س. زارت الأراضي المحتلة، وأن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة طبيعة العمل الذي قامت به هناك.وعلمت "الأخبار" أن ل. س. متزوجة من إيطالي وتحمل الجنسية الإيطالية. وقد اكتُشف أمر الزيارة إبّان تولي الوزير شربل وهبي وزارة الخارجية (3 آب 2020 - 18 أيار 2021). آنذاك، أوفد وهبي لجنة للتحقيق في أوضاع السفارة مؤلفة من دبلوماسيَين بعد اتهامات لضاهر بالفوضى والإهمال في العمل، وعدم وجودها بشكل دائم في البعثة، فضلاً عن مخالفتها الدائمة للنظام الداخلي بأخذها إجازات من دون إبلاغ الإدارة، ما تسبّب في خلاف بينها وبين الأمين العام السفير هاني شميطلي الذي أقدم على حسم أيام العُطل من راتبها.في التحقيق الذي أجراه الديبلوماسيان، أفادت إحدى الموظّفات بأن ل. س. زارت "إسرائيل"، ولدى سؤال الأخيرة عن ذلك اعترفت بالأمر مشيرة إلى أنها "قامت برحلة حج إلى الأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة مستخدمة جواز سفرها الإيطالي". وتبين من محضر التقرير الذي أعده الديبلوماسيان أن الموظفة ادّعت بأن السفيرة ضاهر على علم بالأمر.