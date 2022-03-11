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لبنان
تحقيقات في زيارة موظفة في سفارة روما إلى اسرائيل
Lebanon 24
11-03-2022
|
22:40
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قالت مصادر أمنية لـ"الأخبار" أن "موظفة في السفارة اللبنانية في روما زارت فلسطين المحتلة في مخالفة للقوانين اللبنانية التي تمنع التواصل مع العدو الإسرائيلي". ونفت وجود أي علاقة لسفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر أو موظفين آخرين بالأمر، مشيرة إلى أن "المؤكد هو أن الموظفة ل. س. زارت الأراضي المحتلة، وأن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة طبيعة العمل الذي قامت به هناك.
وعلمت "الأخبار" أن ل. س. متزوجة من إيطالي وتحمل الجنسية الإيطالية. وقد اكتُشف أمر الزيارة إبّان تولي الوزير شربل وهبي وزارة الخارجية (3 آب 2020 - 18 أيار 2021). آنذاك، أوفد وهبي لجنة للتحقيق في أوضاع السفارة مؤلفة من دبلوماسيَين بعد اتهامات لضاهر بالفوضى والإهمال في العمل، وعدم وجودها بشكل دائم في البعثة، فضلاً عن مخالفتها الدائمة للنظام الداخلي بأخذها إجازات من دون إبلاغ الإدارة، ما تسبّب في خلاف بينها وبين الأمين العام السفير هاني شميطلي الذي أقدم على حسم أيام العُطل من راتبها.
في التحقيق الذي أجراه الديبلوماسيان، أفادت إحدى الموظّفات بأن ل. س. زارت "إسرائيل"، ولدى سؤال الأخيرة عن ذلك اعترفت بالأمر مشيرة إلى أنها "قامت برحلة حج إلى الأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة مستخدمة جواز سفرها الإيطالي". وتبين من محضر التقرير الذي أعده الديبلوماسيان أن الموظفة ادّعت بأن السفيرة ضاهر على علم بالأمر.
وبناء عليه، اعتبرت وزارة الخارجية أن هناك مخالفة صريحة للقوانين التي تمنع على اللبنانيين زيارة أرض العدو، فأُبلغت المديرية العامة للأمن العام بالأمر على سبيل الإخبار، ما دفع بالأمن العام إلى فتح تحقيق ومراسلة وزارة الخارجية لطلب إيضاحات. بدورها، راسلت الخارجية السفيرة في روما فنفت في جوابها على كتاب المديرية علمها بأمر الزيارة، وضمّنت رسالتها نفياً من الموظفة نفسها التي يفترض أن تزور لبنان قريباً، معربة عن استعدادها للمثول أمام الجهات المختصة
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