12
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أربعة مرشحين جدد على لوائح "أمل" وبري سيؤكد: الانتخابات بموعدها
Lebanon 24
11-03-2022
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الجمهورية":
يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً، عند الثالثة بعد ظهر بعد غد الاثنين في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، يخصّصه لملف الانتخابات النيابية.
وعلمت «الجمهورية»، انّ بري سيتحدث خلال المؤتمر عن الانتخابات النيابية، ويؤكّد حصولها في موعدها، رداً على كل التكهنات بتأجيلها، ويعلن اسماء مرشحي حركة «امل» في كل الدوائر الانتخابية، وخصوصاً في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب. ورجّحت مصادر مطلعة ان تشهد هذه الترشيحات تغييراً يشمل 3 وجوه من نواب «أمل» الحاليين.وعلمت «الجمهورية»، انّ كتلة «التنمية والتحرير» البالغ عددها 17 نائباً، تقدّمت في الساعات الماضية بطلبات الترشيح الى وزارة الداخلية، وقد شمل التغيير4 منها هم: ياسين جابر، علي بزي، انور الخليل ومحمد نصرالله. وحلّ مكانهم كل من ناصر جابر وأشرف بيضون ومروان خير الدين وقبلان قبلان.
واكّدت مصادر الماكينة الانتخابية لكتلة «التنمية والتحرير»، انّ محركاتها بدأت العمل منذ مدة طويلة، ولم تضع يوماً في حسبانها إمكانية تأجيل الانتخابات، فهي تعمل وكأنّ هذا الاستحقاق حاصل غداً، فمنذ اشهر وبُعيد إقرار التعديلات على القانون الانتخابي في جلسة 22 من تشرين الاول الماضي، وبتوجيهات مباشرة من بري، أعدّت العدّة وشكلّت اللجان التي توزعت على الارض وانطلقت في اجتماعات المناطق والاقاليم وبدأت بالتواصل المباشر مع الناس.
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
Lebanon 24
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
07:16 | 2022-03-11
11/03/2022 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
Lebanon 24
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
10:21 | 2022-03-11
11/03/2022 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2022-03-11
11/03/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتبه عناصر قوى الامن به عند الحاجز... وهذا ما تبيّن (صور)
Lebanon 24
اشتبه عناصر قوى الامن به عند الحاجز... وهذا ما تبيّن (صور)
07:25 | 2022-03-11
11/03/2022 07:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
01:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-03-12
تبدّلات قد تقلب المشهد الانتخابي.. هذا ما يريده جنبلاط
04:45 | 2022-03-12
بدل "البراد".. لبنانيون يبردون الطعام خارج المنازل لانقطاع الكهرباء!
04:30 | 2022-03-12
"خبرية حلوة" عن "كورونا"... وماذا عن اللقاح عبر الأنف؟
04:28 | 2022-03-12
بـ"الجرم المشهود".. هكذا ضُبط لصٌّ في بيروت أثناء عملية سرقة
04:27 | 2022-03-12
هذا ما طالبت به لجنة سائقي مرفأ بيروت
04:23 | 2022-03-12
شبكة تنشط في عمليات نقل وتوزيع وترويج المخدرات... هكذا وقعت بقبضة شعبة المعلومات! (صورة)
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
12/03/2022 12:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
12/03/2022 12:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
12/03/2022 12:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact