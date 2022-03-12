لبنان

ما هي الطرقات الجبليّة المقطوعة؟

Lebanon 24
12-03-2022 | 00:01
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أعلنت "غرفة التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
 
طريق ترشيش - زحلة
 
طريق جزين - كفرحونة
 
طريق ضهر البيدر
 
طريق  شبعا - عين عطا 
 
طريق شبعا - كفرشوبا
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