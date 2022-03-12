بالاسماء والمناطق: هؤلاء هم مرشحو "التيار الوطني الحر"

يعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل غدا الأحد اسماء مرشحي "التيار"للانتخابات النيابية المقبلة، وبحسب مصادر التيار لـ"لبنان24"، فإن الاسماء باتت شبه محسومة وهي بحسب الدوائر تتوزع على الشكل الاتي:

في عكار، فإنّ الإسمين المطروحين هما النائب أسعد درغام والمحامي جيمي جبور. أما في البترون، فإن المرشح الابرز هو باسيل وبالتالي فإن كل الجهد سينصب لكي يحصل على أكبر عدد ممكن من الاصوات التفضيلية في الدائرة.

وبالانتقال إلى دائرة كسروان جبيل، فإن تباينا في المواقف لا يزال يسيطر على ترشيحات جبيل. ففيما يرغب النائب الحالي سيمون ابي رميا بان يترشح وحده في الدائرة على صعيد "التيار الوطني الحر" فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يصر على ترشيح الدكتور وليد الخوري لأكثر من اعتبار.

اما في المتن الشمالي فالترقب سيد الموقف لما سيعلنه النائب الياس بوصعب لجهة ترشحه من عدمه، علما أن الاوساط العونية ترجح ان يعلن ترشحه، وبالتالي فإن الأمور في دائرة المتن الشمالي ستستقر على ترشيح النائب صعب، اذا قرر الترشح، والنائبين ابراهيم كنعان وادي معلوف، في حين أن اسم هشام كنج حاضر في حال قرر بو صعب العزوف عن الترشح. كما أن المصادر نفسها تقول ان هناك احتمال 80 في المئة لإعادة ترشيح معلوف وليس 100 في المئة، وهذا الأمر سيكون رهن التحالفات، علما أن رجل الأعمال سركيس سركيس لديه شروط للتحالف مع "التيار الوطني الحر" في المتن الشمالي وكذلك الأمر بالنسبة الى انطوان خليل الذي أبلغ باسيل أنه لا يكون ضمن لائحة تضم سركيس. كل ذلك من شأنه، وفق المصادر، ان يشكل عامل ضغط من قبل باسيل في موضوع الترشيحات المارونية على اللائحة في ما خص عملية توزيع الاصوات وتجربة العام 2018 لا تزال حاضرة.



اما في دائرة بعبدا فإن المرشحين المطروحين هما الان عون وربيع طراف منسق قطاع جبل لبنان الجنوبي في "التيار الوطني الحر" علما أن العلاقة بينهما ليست على ما يرام وفق المصادر نفسها، إلا أن الأكيد أن عون هو الأوفر حظا مهما حاول المعنيون خلط الاوراق.



اما في الشوف وعاليه، فان المصادر مطمئنة الى فوز كل من النائبين سيزار ابي خليل وفريد البستاني وغسان عطالله، وهذه الاسماء تحظى بتاييد من قيادة "التيار" وسيتم إعلان اسمائها يوم الأحد لخوض الانتخابات.

وفيما أشارت المصادر الى حسم ترشيح النائب سليم عون في زحلة قالت إن مرشح البقاع الشمالي لم يحسم بعد كذلك الأمر بالنسبة إلى البقاع الغربي.

اما على خط جزين فالمرشحون هم النائب السابق امل أبو زيد والنائبان الحاليان زياد اسود وسليم الخوري.

وبالانتقال إلى بيروت الأولى فان المصادر ترجح إعادة ترشيح النائب نقولا الصحناوي، وفي بيروت الثانية النائب ادغار طرابلسي، مع إشارة المصادر الى أن اسماء عدة طرحت في الأيام الماضية على قاعدة احتمال ترشيحها بدل طرابلسي إلا أن طرحها كان في سياق المناورات مع الحلفاء قبل تشكيل اللوائح.