توزيع "الرضا الانتخابي" بين بيروت الثانية وبعلبك - الهرمل

تتظهر أكثر فأكثر خارطة التحالفات الإنتخابية في دائرة بيروت الثانية، حيث علم أن الرئيس السابق للاتحاد العمالي العام غسان غصن تقدم بترشيحه الى عن المقعد الارثوذكسي في دائرة بيروت الثانية. وأشارت مصادر مطلعة الى أن غصن سيكون مرشح الحزب القومي السوري على لائحة "الثنائي الشيعي" و"قوى الثامن من آذار"، وتأتي هذه الخطوة إرضاءً ل"القومي" بعدما أكد "الثنائي" دعم الكاثوليكي المرشح من قبل "التيار الوطني الحر" في دائرة بعلبك- الهرمل.