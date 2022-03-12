لبنان

نائب في البرلمان: عضلاتي ما بيشكوا من شي!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2022 | 01:45
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اعلن احد النواب المنفصلين عن حزب مسيحي بارز أنه سيخوض الانتخابات النيابية على اعتباره مستقلا، معتبراً ان الشعب يقرّر من يصل الى البرلمان. 
ولدى سؤاله في احدى البرامج عن حاجته لدعم سياسي قال: "عندي عضلات وعضلاتي ما بيشكوا من شي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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