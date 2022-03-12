بدعة اضافية لدفع الفاتورة كاملة ببطاقة الاعتماد!

توقفت معظم "السوبرماركت" تماماً في لبنان عن قبول الدفع ببطاقات الاعتماد. يذكر أنّ قسماً ضئيلاً من التعاونيات لا يزال يقبل بدفع 50% من قيمة فاتورة المواطن ببطاقة الاعتماد على أن يتمّ دفع المبلغ المتبقّي كاش، في حين ان قسماً اخر يقوم بإضافة 10% على الفاتورة المدفوعة كاملة ببطاقة الاعتماد!