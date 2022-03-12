لبنان

لائحة أسعار في المتحف الوطني؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2022 | 03:15
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انتشرت عبر مواقع التواصل صورة للائحة أسعار تعود الى ما قبل نهاية العام 2019، اي قبل ارتفاع سعر صرف الدولار تدريجياً حتى بلوغ ذروته هذا العام. 
وقد علّق ناشطون بسخرية على الصورة باعتبارها "مخطوطة قديمة تمّ تسليمها للمتحف الوطني بعد فحصها من قِبل خبير بالآثار" 
شرّ البلية ما يضحك!
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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