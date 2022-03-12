تضامناً مع الحريري... نائب في "المستقبل" يُعلن العزوف عن الترشّح ‏

صدر عن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل النيابية النائب عاصم عراجي البيان ‏الآتي:‏أهلي و أحبتي في البقاع الحبيب و كل لبنانمنذ بداية الأزمة الاقتصادية والسياسية والانفجار المأساوي بمرفأ بيروت ترسخت لدينا قناعة أن ‏جميع مؤسسات الدولة قد انهارت واصبح الكيان الوطني بخطر.‏لذلك رغم اظهار جميع الاستطلاعات الانتخابية تقدمنا وبالرغم من تواصل معظم المرجعيات ‏السياسية بمنطقة البقاع والعاصمة بيروت معنا لحثنا على الترشح و للتحالف الانتخابي الا انني ‏قررت العزوف عن خوض المعركة الانتخابية لما سبق بالاضافة للأسباب التالية: ‏‏- الارباك والتشرذم الكبير على صعيد الوطن وخاصة التفتت الحاصل على صعيد الطائفة ‏السنية، مما سيؤدي الى صعوبة تشكيل كتلة نيابية وازنة بعد الانتخابات ككتلة المستقبل، خاصة ‏بعد تعليق العمل السياسي المؤقت للرئيس الحريري. هذه الكتلة تحافظ على الميثاقية والتوازن بين ‏الطوائف كما نص عليها الدستور وحافظ عليه اتفاق الطائف ‏‏ - التضامن مع القرار الذي اتخذه دولة الرئيس سعد الحريري وتفهمي بالأسباب الموجبة لهذا ‏القرار، و الإيمان بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لا يختصر بمناصب أو انتخابات‏- الهيمنة الخارجية المفروضة على جميع مفاصل الدولة، حيث أصبحت ارادة اللبنانيين أسيرة ‏أيادي غير لبنانية بغض النظر عن نتائج اي انتخاباتقرارنا بالعزوف لا يعني أبدا خروجنا من الحياة السياسية، بل مسؤوليتنا تكبر أن نكون الى جانب ‏أهلنا من داخل صفوفهم في هذه الفترة العصيبة . سنبقى كما عهدتمونا بجانب الحق ، كما أننا ‏نضع كل قدراتنا برسم كل من أراد اعادة النهوض و خدمة أهلناالشكر مع الاحترام والمحبة والتقدير لدولة الرئيس سعد الحريري ولرئيسة كتلة المستقبل السيدة ‏الفاضلة بهية الحريري ولتيار المستقبلالشكر لكل من أوكل لي ثقته على مدى السنوات الماضية بقضاء زحلة و الله يشهد أني حملتها ‏في قلبي و لم أترك فرصة الا و حاولت أن أكون صوتهم الصارخ ‏الشكر لكل من أبدا رغبته بخوض المعركة الى جانبي و أتمنى التوفيق لكل من يريد خير للبنان ‏والبقاعالشكر لكل الزملاء و خاصة في لجنة الصحة النيابية الذين انتجنا بتعاوننا قوانين عصرية عديدة ‏من شأنها اعادة النهوض بالقطاع الصحي منها قانون الاستخدام الطارىء لاستيراد اللقاح ضد ‏فيروس كورونا والذي تم اقراره خلال ايام، قانون الوكالة الوطنية للدواء، قانون تغطية الضمان ‏بعد التقاعد و غيرها عشرات القوانين الضرورية لأي خطة نهوض و تحديث صحي.‏