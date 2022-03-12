12
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
موجة البرد الشديد مستمرّة... طقس الايام المقبلة: أمطار غزيرة وثلوج بدءاً من 700 متر
Lebanon 24
12-03-2022
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما زال منخفض جوي مصحوب برياح شمالية قطبية يضرب لبنان ويستمر خلال الايام المقبلة وبفعالية اضعف من ناحية هطول الأمطار مع استمرار موجة البرد الشديد وتساقط الثلوج ما دون الـ ١٠٠٠متر، ولا استقرار كلي في الاحوال الجوية قبل اواخر الاسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٥ و١٠ درجة وبقاعا بين -٣ و٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -١ و٣ درجات.
٢- الجو: غائم وممطر ومثلج على ٨٠٠ متر وفي البقاع
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٦٠ و٩٥كم/س خصوصاً شمالا
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ١٠٠ ٪
٥- الضغط الجوي يرتفع ويسجل ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية سيئة خصوصاً جبلا بسبب الضباب
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.
طقس اليومين المقبلين:
الاحد: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠ - ١٠٠٠ متر حسب المناطق وفي البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
الاثنين: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متقطعة ومتفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٧٠٠ - ٨٠٠ متر وفي البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
Lebanon 24
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
07:16 | 2022-03-11
11/03/2022 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
Lebanon 24
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
10:21 | 2022-03-11
11/03/2022 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2022-03-11
11/03/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتبه عناصر قوى الامن به عند الحاجز... وهذا ما تبيّن (صور)
Lebanon 24
اشتبه عناصر قوى الامن به عند الحاجز... وهذا ما تبيّن (صور)
07:25 | 2022-03-11
11/03/2022 07:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
01:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-03-12
تبدّلات قد تقلب المشهد الانتخابي.. هذا ما يريده جنبلاط
04:45 | 2022-03-12
بدل "البراد".. لبنانيون يبردون الطعام خارج المنازل لانقطاع الكهرباء!
04:30 | 2022-03-12
"خبرية حلوة" عن "كورونا"... وماذا عن اللقاح عبر الأنف؟
04:28 | 2022-03-12
بـ"الجرم المشهود".. هكذا ضُبط لصٌّ في بيروت أثناء عملية سرقة
04:27 | 2022-03-12
هذا ما طالبت به لجنة سائقي مرفأ بيروت
04:23 | 2022-03-12
شبكة تنشط في عمليات نقل وتوزيع وترويج المخدرات... هكذا وقعت بقبضة شعبة المعلومات! (صورة)
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
12/03/2022 12:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
12/03/2022 12:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
12/03/2022 12:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact