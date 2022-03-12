سلام: لبنان بحاجة لنهوضه الاقتصادي الى المجتمع الدولي ولا سيما أشقائه العرب

في إطار مشاركته في منتدى الديبلوماسية في أنطاليا، التقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بنائب رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آلثاني، حيث تباحثا في سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية. كما تطرقا إلى آخر المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على دول منطقة الشرق الوسط وتحديداً الدول العربية.وأكد الشيخ محمد للوزير سلام دعم دولة قطر الدائم للبنان، لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر فيها.من جهته، شكر سلام دولة قطر لكل العناية التي توليها للبنانيين. وشدد على أن لبنان بحاجة من أجل نهوضه الاقتصادي الى المجتمع الدولي، ولاسيما أشقائه العرب الذين لم يتأخروا يوما عن تقديم يد المساعدة والدعم.