بدء الأعمال في مشروع مشتل طرابلس الأخضر







والقى يمق كلمة رحب فيها بالحضور، شاكرا لـ"الإتحاد الأوروبي والمانيا حكومة وشعبا ومؤسسات دعمهم مشاريع طرابلس، وقال :" أشكر للإتحاد الأوروبي وألمانيا هذا الدعم المتواصل للبنان عبر تنفيذ العديد من المشاريع في شمال لبنان وطرابلس والتي قمنا بإفتتاحها او زيارتها كحديقة الجيش في جبل محسن وملعب المنكوبين الرياضي والعديد العديد من التدريبات ودورات أكتساب المهارات لتعزيز فرص العمل لشباب المدينة". تم الإحتفال بإنطلاق أعمال تنفيذ وإنشاء مشتل مدينة طرابلس الأخضر، والذي أطلقته بلدية طرابلس، والممول من الإتحاد الأوروبي وألمانيا بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية، والمنفذ من قبل ال GIZ، وذلك في إحتفال حضره رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية ضم المستشارون الدكتورة علا بطرس، ريموند طرباي ومارييت ملحم، مدير ال GIZ في لبنان توماس مولر، مدير برنامج تنمية المناطق الحضرية في شمال لبنان بيورن زيمبريش، وحضر أيضا عن ال GIZ المستشار التقني إنغو يانسن والمهندس محمد فتفت وأعضاء المجلس البلدي توفيق العتر، نور الأيوبي وجميل جبلاوي، وممثلون عن جامعة البلمند والإستشاري فاتشي بيياجيان والمتعهد شركة إيزوباك ، ومهتمون.والقى يمق كلمة رحب فيها بالحضور، شاكرا لـ"الإتحاد الأوروبي والمانيا حكومة وشعبا ومؤسسات دعمهم مشاريع طرابلس، وقال :" أشكر للإتحاد الأوروبي وألمانيا هذا الدعم المتواصل للبنان عبر تنفيذ العديد من المشاريع في شمال لبنان وطرابلس والتي قمنا بإفتتاحها او زيارتها كحديقة الجيش في جبل محسن وملعب المنكوبين الرياضي والعديد العديد من التدريبات ودورات أكتساب المهارات لتعزيز فرص العمل لشباب المدينة".

أضاف :" شكرا لل GIZ على العمل المتواصل لتنفيذ هذه المشاريع رغم كل التحديات التي يمر فيها لبنان وعلى الإصرار على تنفيذها باحسن صورة وطبقا للمواصفات والمعايير الدولية وأيضا حرصها على إستدامة هذه المشاريع".

وقال: "نطمح أيضا أن يمكن المشروع، دائرة الحدائق والملاعب في المدينة لصاينة وزيادة المساحات الخضراء مما يساهم في تحسين الظروف الصحية والمناخية في المدينة، وسنعمل مستقبلا على إستدامة هذا المشروع وصيانته ليحقق مبتغاه".