لبنان

حالة واحدة توقف سحب الدولار من المصارف.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2022 | 02:45
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بعد البلبلة المرتبطة باستمرارية تعميم مصرف لبنان رقم 161 قبل يومين، لاحظ مواطنون مؤخراً أنّ بعض المصارف بادرت إلى إطفاء صرافات آليّة يمكن من خلالها سحب الدولار، في حين أنه تم إبقاء صرافات أخرى تقدّم الليرة اللبنانية، قيد الخدمة. 
وفعلياً، فقد جعل هذا الأمرُ بعض المواطنين غير قادرين على سحب دولارات من حساباتهم بناء للتعميم، علماً أن هذا الأمر يسري أيضاً على الحسابات المرتبطة بـ"الفريش دولار" والتي يمكن للمواطن سحب الأموال منها في أي وقتٍ بعكس الحسابات بالليرة اللبنانية التي لا يمكن تحويل رصيدها إلى الدولار إلا ضمن أوقاتٍ محددة خلال النهار.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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