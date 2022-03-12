تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!

أشارت صفحة "درب عكار"، عبر "فايسبوك"، الى أن فجر الثلاثاء المقبل يسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة في هذا الموسم وتصل لما دون ٦ تحت الصفر على ارتفاع ١٠٠٠م، سيكون يوماً جليدياً قاسياً على الناس وخاصة المزارعين منهم.



