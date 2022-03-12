لبنان

تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!

Lebanon 24
12-03-2022 | 02:46
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أشارت صفحة "درب عكار"، عبر "فايسبوك"، الى أن فجر الثلاثاء المقبل يسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة في هذا الموسم وتصل لما دون ٦ تحت الصفر على ارتفاع ١٠٠٠م، سيكون يوماً جليدياً قاسياً على الناس وخاصة المزارعين منهم.
 

 
 
 
 
 
 
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