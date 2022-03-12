ضاهر: الانتخابات النيابية يجب أن تحصل في موعدها

كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر":

"الانتخابات النيابية يجب أن تحصل في موعدها لتأتي بنواب يمثلون الناس ومعاناتهم وليس فقط أحزابهم، فالبلد يمر في مرحلة مالية واقتصادية حرجة وكلما تأخرنا في عملية الإنقاذ زادت معاناة الناس. على أمل أن يصل عددٌ لا بأس به من أصحاب الخبرة الى المجلس لمواجهة هذه الأزمة المصيريّة الصعبة".