لبنان

إجتماعات لسليم مع رئيس واعضاء المحكمة العسكرية والقضاة العاملين في أجهزتها القضائية

Lebanon 24
12-03-2022 | 02:56
A-
A+
Doc-P-929833-637826758648050014.jpg
Doc-P-929833-637826758648050014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على أهمية ما تعتمده المحاكم العسكرية من أسس في العمل مبنية على احترام حقوق الإنسان والمعايير التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بعيدا عن أي اعتبارات أو تمييز ، أيا تكن هوية الماثلين أمامها، أو طبيعة الفعل الجرمي موضوع المحاكمة.
 وكان الوزير سليم قد أجرى سلسلة اجتماعات مع رئيس واعضاء المحكمة العسكرية والقضاة العاملين في أجهزتها القضائية كافة،  فالتقى رئيسي محكمتي التمييز  الناظرتين في القضايا الجنحية والجنائية القاضيين صقر صقر  وجوني القزي،  ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة  العميد علي الحاج ومستشاري المحكمة من القضاة المدنيين والضباط،  إضافة الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي والقضاة المعاونين، وقاضي التحقيق الأول بالإنابة  فادي صوان ومعاونيه من قضاة التحقيق؛ وجرى عرض لسير الأمور وواقع المحكمة والانتاجية، وبحث سبل تطوير العمل فيها.
 وأثنى الوزير سليم على الدور البناء الذي يقوم به قضاة المحكمة لإرساء العدالة وإحقاق الحق، منوها بالجهود الكبرى  التي يبذلها الجميع على مستويات المسؤولية القضائية كافة، والاندفاع والاخلاص في العمل وإنجاز الملفات بالسرعة المطلوبة في إطار الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعاييرها وبأعلى درجات الدقة والتجرد والصدق.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-03-12
04:45 | 2022-03-12
04:30 | 2022-03-12
04:28 | 2022-03-12
04:27 | 2022-03-12
04:23 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website