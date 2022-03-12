هذا ما كشفه علوش عن استقالته من "تيار المستقبل"

كشفَ النائب السابق مصطفى علوش أنّ "قرار استقالته من تيار المستقبل جاء قبل قراره بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة"، وقال: "لا أحبّ أن أكون نائباً، لكنني بحاجة لأكون في هذا الموقع لأتمكّن من الدفاع عن القضية".



وفي حديثٍ عبر "إذاعة صوت كل لبنان 93.3"، أوضح علوش أنّ "السبب الرئيسي لتقديم استقالته منذ فترة طويلة من تيار المستقبل هو عدم قبوله بأن يكون في مكان من دون مضمون"، وأضاف: "أتوقع أن يتضاعف عدد المرشحين للانتخابات حتى الثلاثاء ويمكن أن نصل الى 3000 مرشح وأنا تحضرت وسأتقدم بترشيحي الاثنين أو الثلاثاء".



واعتبر علوش أنّ "العنوان الأساسي لتصرفات حزب الله هي التقية الصفوية، أي تقية الخداع"، وأردف: "أقول لنواف سلام ان هذا هو القانون الانتخابي الموجود وصحيح أنه قانون سيء ولكن العزوف عن الترشح يعني عدم المشاركة للوصول الى تغيير القانون".



ولفت إلى أنّ المشكلة هي بالمشروع السياسي الذي يرتبط بمشروع ولاية الفقيه والمثل على هذا ما حدث في معرض الكتاب في بيروت".