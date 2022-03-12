نائب "التيار" يتحدث عن الطقس: "ما بيسمح نعمل إنتخابات بآذار"

كتب عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر":

"طلع الشعر على لساننا ونقلّن الطقس ما بيسمح نعمل إنتخابات بشهر آذار.عبَس... ضلّوا يضانجوا ويتنمروا.شوفوا الطقس اليوم، وتذكروا التلاعب بالمواعيد والمهل يلّي صار وتخيلوا كيف كان بدو يكون وضعنا بالتنقل والتواصل والتحضير ليوم الإنتخاب بعد إسبوعين.بتبقى مشكلتنا بالذاكرة القصيرة..."