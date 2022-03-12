لبنان

رئيس هذه البلدية يدعو لتأمين الكهرباء وإصلاح الاعطال

Lebanon 24
12-03-2022 | 03:39
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 دعا رئيس بلدية مشحا طلال علوش، المعنيين الى "تأمين التيار الكهربائي للبلدة وإصلاح الاعطال، حيث تعاني منذ أكثر من 10 أيام و50 بلدة عكارية من انقطاع الكهرباء".
 
وسأل: "إذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان عاجزة ماديا عن إصلاح الأعطال، فأين هم النواب  والمرشحون والمفاتيح والمال الانتخابي والبلديات ورجال الأعمال ورؤوس الأموال وجماعة الصف الأول؟".
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