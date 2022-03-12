رئيس هذه البلدية يدعو لتأمين الكهرباء وإصلاح الاعطال

دعا رئيس بلدية مشحا طلال علوش، المعنيين الى "تأمين التيار الكهربائي للبلدة وإصلاح الاعطال، حيث تعاني منذ أكثر من 10 أيام و50 بلدة عكارية من انقطاع الكهرباء".

وسأل: "إذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان عاجزة ماديا عن إصلاح الأعطال، فأين هم النواب والمرشحون والمفاتيح والمال الانتخابي والبلديات ورجال الأعمال ورؤوس الأموال وجماعة الصف الأول؟".